В ГИБДД рассказали, зачем регистрировать велосипеды

В ижевской Госавтоинспекции открылась регистрация велосипедов: процедура поможет в поиске краденых транспортных средств, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД РФ по Удмуртии Александр Мельников

«Зарегистрировать велосипед в городе можно с февраля 2018 года. Сейчас процедуру регистрации по серийным номерам прошли почти 200 таких транспортных средств», — сообщил Мельников.

По его словам, благодаря занесению в базу Госавтоинспекции данных о велосипедах правоохранителям будет проще найти их в случае кражи.

«Потерпевшему будет достаточно обратиться в полицию, а полицейские, в свою очередь, смогут значительно быстрее отыскать пропажу», — пояснил он.