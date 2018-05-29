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В ГИБДД рассказали, зачем регистрировать велосипеды
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В ГИБДД рассказали, зачем регистрировать велосипеды 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В ижевской Госавтоинспекции открылась регистрация велосипедов: процедура поможет в поиске краденых транспортных средств, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД РФ по Удмуртии Александр Мельников.
«Зарегистрировать велосипед в городе можно с февраля 2018 года. Сейчас процедуру регистрации по серийным номерам прошли почти 200 таких транспортных средств», — сообщил Мельников.
По его словам, благодаря занесению в базу Госавтоинспекции данных о велосипедах правоохранителям будет проще найти их в случае кражи.
«Потерпевшему будет достаточно обратиться в полицию, а полицейские, в свою очередь, смогут значительно быстрее отыскать пропажу», — пояснил он.
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