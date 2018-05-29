«Автодор» закончит все работы на трассе М-4 в Ростовской области к ЧМ-2018

Ранее во вторник пресс-служба правительства региона сообщила, что власти Ростовской области обратились в компанию «Автодор» с просьбой ускорить ремонт участков трассы М-4 «Дон», где из-за работ постоянно образовываются многокилометровые пробки. Трасса М-4 «Дон» летом испытывает еще большую нагрузку, чем в зимнее и осеннее время — по этой трассе отдыхающую едут в Краснодарский край и Крым.

"Автодор" завершит все ремонтные работы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области к началу ЧМ-2018. График ремонтных работ в этом году изначально был спланирован с учетом сроков проведения спортивных мероприятий, работы в ускоренном режиме начались 25 марта", — уточнили в пресс— службе «Автодора».

По данным пресс-службы, сейчас в круглосуточном режиме ведутся работы на участке с 950-го до 974-го км трассы М-4 — на этом участке работы выполнены на 40%, к 10 июня их планируют завершить.

"Планово-предупредительный ремонт по замене верхнего слоя дорожного покрытия выполняют на 930-м км трассы М-4 — на мосту через Северский Донец в районе Каменска-Шахтинского, из-за этого в настоящее время на участке возникают затруднения движения. Работы также идут в круглосуточном режиме, до начала чемпионата их планируют завершить. Таким образом к открытию чемпионата затруднений в движении из-за проведения ремонтных работ на трассе М-4 «Дон» не будет", — добавили в компании.

В 2018 году «Автодор» планирует отремонтировать 114 км дорог в Ростовской области, к 1 июня 86 км из них будут полностью готовы. Сейчас, по данным компании, годовой план ремонтных работ выполнен более чем на 75%.

Пока работы продолжаются, власти региона в Каменском, Красносулинском районах и городе Каменске-Шахтинском — в непосредственной близости от трассы — организуют пункты помощи водителям, которые проводят долгое время в пробке. В этих пунктах можно будет получить воду, зарядить телефон, воспользоваться медицинской помощью. Также, по данным пресс-службы правительства региона, водителей на подъезде к Ростовской области будут информировать о ведущихся работах и возможных объездных маршрутах через Волгоградскую область. На ремонтируемых участках увеличат количество экипажей ГИБДД для регулирования движения.

О чемпионате мира

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове— на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.