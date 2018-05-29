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В Финляндии возбудили дело об утечке химикатов из российской цистерны
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В Финляндии возбудили дело об утечке химикатов из российской цистерны 

РИА Новости 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая — РИА Новости. Полиция Восточной Финляндии возбудила уголовное дело об утечке ядовитых химикатов из российской железнодорожной цистерны, которая случилось в апреле, сообщается во вторник в пресс-релизе ведомства.
Ранее в бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии сообщали, что 7 апреля одна из цистерн железнодорожного состава сошла с рельсов в районе Мянтюхарью (Восточная Финляндия), в окружающую среду попало более 35 тысяч литров токсичного метил-трет-бутилового эфира (химикат, используемый при производстве бензина). Железнодорожный состав состоял из 50 российских цистерн. В результате инцидента никто не пострадал.
Финские железные дороги (VR) занимались транспортировкой цистерн в финский порт Муссало (в районе Котки). Химикат шел через Финляндию в третью страну. Цистерны были закреплены в соответствии с инструкциями по технике безопасности VR, ранее уточняла компания.
"Расследование фокусируется на выяснении того, была ли данная утечка результатом намеренных действий или халатности", — говорится в сообщении полиции.
Ранее, 25 апреля, Финские железные дороги (VR) открыли специальный сайт на финском языке, где можно узнать всю информацию о происшествии и возможных последствиях аварии.
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