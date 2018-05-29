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Минстрой отправит ревизоров проверить благоустройство костромских дворов и парков
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Минстрой отправит ревизоров проверить благоустройство костромских дворов и парков 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Минстрой проверит состояние благоустроенных дворов, парков и скверов в Костромской области, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты сверят отчеты с реальным положением дел.
Напомним, программа благоустройства общественных пространств существует в России второй год. Значительная часть средств направляется из федеральной казны.
Судить будут строго, потому что в министерстве уже столкнулись с обманом.
«Ведомство уже столкнулось со случаем в Кемеровской области, где фотографию двора скорректировали в Photoshop: детской площадке дорисовали покрытие», — пишет газета «Известия».
Анализ благоустройства будет проходить поэтапно и завершится к 1 июля.
В Костромской области специалистам точно будет, на что взглянуть.
Например, «поплывшая» отремонтированная набережная в Галиче, уродливые «благоустроенные» парки в Шарье и Мантурово.
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