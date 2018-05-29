Минстрой отправит ревизоров проверить благоустройство костромских дворов и парков

Минстрой проверит состояние благоустроенных дворов, парков и скверов в Костромской области, узнал KOSTROMA.TODAY. Специалисты сверят отчеты с реальным положением дел.

Напомним, программа благоустройства общественных пространств существует в России второй год. Значительная часть средств направляется из федеральной казны.

Судить будут строго, потому что в министерстве уже столкнулись с обманом.

«Ведомство уже столкнулось со случаем в Кемеровской области, где фотографию двора скорректировали в Photoshop: детской площадке дорисовали покрытие», — пишет газета «Известия»

Анализ благоустройства будет проходить поэтапно и завершится к 1 июля.

В Костромской области специалистам точно будет, на что взглянуть.

Например, «поплывшая» отремонтированная набережная в Галиче, уродливые «благоустроенные» парки в Шарье и Мантурово.