ГУП «ТЭК СПб» проверит стихийную парковку в охранной зоне на Богатырском

Филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» проведет проверку стихийной парковки в охранной зоне тепловых сетей на Богатырском проспекте, 51.

В результате дефекта при гидравлических испытаниях там сегодня пострадал автомобиль Kia Rio. Передняя часть машины фактически ушла в размытый грунт. На место выехали специалисты страховой компании «Согаз» , в которой застрахована ответственность ГУП «ТЭК СПб», как владельца опасного объекта, при повреждении имущества третьих лиц.

Как сообщил заместитель главного инженера филиала по производству Евгений Попов , парковку, где находилась пострадавшая машина, можно отнести к разряду несанкционированных, поскольку устроена она в охранной зоне тепловых сетей без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Организовывать какие-либо публичные объекты — парковки, детские площадки, торговые точки и так далее в охранной зоне теплотрасс запрещено именно по той причине, что они оказываются под угрозой в случае дефекта. Однако зачастую застройщики либо представители муниципальных образований при составлении планов и проектов благоустройства об этом не задумываются.