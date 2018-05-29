ГУП «ТЭК СПб» проверит стихийную парковку в охранной зоне на Богатырском 

Филиал тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» проведет проверку стихийной парковки в охранной зоне тепловых сетей на Богатырском проспекте, 51.
В результате дефекта при гидравлических испытаниях там сегодня пострадал автомобиль Kia Rio. Передняя часть машины фактически ушла в размытый грунт. На место выехали специалисты страховой компании «Согаз», в которой застрахована ответственность ГУП «ТЭК СПб», как владельца опасного объекта, при повреждении имущества третьих лиц.
Как сообщил заместитель главного инженера филиала по производству Евгений Попов, парковку, где находилась пострадавшая машина, можно отнести к разряду несанкционированных, поскольку устроена она в охранной зоне тепловых сетей без разрешения ГУП «ТЭК СПб».
Организовывать какие-либо публичные объекты — парковки, детские площадки, торговые точки и так далее в охранной зоне теплотрасс запрещено именно по той причине, что они оказываются под угрозой в случае дефекта. Однако зачастую застройщики либо представители муниципальных образований при составлении планов и проектов благоустройства об этом не задумываются.