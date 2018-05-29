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С самого начала лета на территорию Калининграда перестанут пропускать грузовики и автобусы
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С самого начала лета на территорию Калининграда перестанут пропускать грузовики и автобусы 

Вести Калининград 35 минут назад
Фото: Вести Калининград
Этот запрет связан с проведением матчей Чемпионата мира и продлится ровно месяц с 1 по 30 июня текущего года.
Ограничения не затронут большегрузы с оформленными маршрутными картами, городской транспорт и шаттлы, курсирующие к арене «Калининград». Дополнительно во время футбольного первенства будет ограничено движение по центру города, а также улицам Шевченко и Пролетарской они расположены вблизи фанатской зоны.
Тимур Зигангиров, начальник отдела контроля управления ГИБДД России по Калининградской области:
— Данное ограничение по улицам Пролетарской и Шевченко действует и во время праздничных мероприятий, связанных с днем города Калининграда. Поэтому знакомы всем калининградцам. Другие ограничения более подробно вы можете узнать на официальной странице Госавтоинспекции, а также в социальных сетях.
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