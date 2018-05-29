Женщина умерла после косметологической услуги в московской клинике

Пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.

Следствием установлено, что 51-летняя женщина обратилась в это медицинское учреждение 23 мая. После проведенной процедуры она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Скорая доставила пострадавшую в больницу, где 27 мая она скончалась, приводит ФАН сообщение пресс-службы столичного ГСУ СК РФ.

В настоящее время организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, пишет издание.

В последнее время подобные случаи участились. Например, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки.

Кроме того, в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди. Смерть пациентки скрывали от ее родных несколько часов.

Ранее в этой же клинике одна из клиенток после операции выпала из окна четвертого этажа.