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Женщина умерла после косметологической услуги в московской клинике
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Женщина умерла после косметологической услуги в московской клинике 

Ридус 31 минуту назад
Пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.
Следствием установлено, что 51-летняя женщина обратилась в это медицинское учреждение 23 мая. После проведенной процедуры она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Скорая доставила пострадавшую в больницу, где 27 мая она скончалась, приводит ФАН сообщение пресс-службы столичного ГСУ СК РФ.
В настоящее время организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, пишет издание.
В последнее время подобные случаи участились. Например, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки.
Кроме того, в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди. Смерть пациентки скрывали от ее родных несколько часов.
Ранее в этой же клинике одна из клиенток после операции выпала из окна четвертого этажа.
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