Ее мама остановилась, чтобы помочь окровавленному байкеру, в то время как другие люди просто смотрели.

Моя мама врач. Много лет назад мы ехали в торговый центр, и стали свидетелями автомобильной аварии, как вдруг мы заметили мотоцикл, который лежал на земле, а в нескольких метрах на асфальте лежал парень без сознания. Он был без шлема, а вокруг его головы было много крови, а тело было все скручено в не естественную форму, при этом люди вокруг просто смотрели на него.

Моя мама съехала на обочину, подошла к нему и начала помогать этому парню, пытаясь остановить кровотечение, но я не видела, что именно она делала, так как меня туда никто не подпускал.

Через несколько минут приехала скорая, я видела, как мама переговорила с фельдшером, а потом она вернулась к машине и мы поехали в торговый центр, будто ничего не произошло.

Через месяц семейная пара среднего возраста, появилась у наших дверей, держа огромную корзину, полную еды и цветов. Это были родители того парня, они каким-то образом отследили номерной знак нашего автомобиля и так нашли наш адрес. Они сказали, что если бы не моя мама, парень бы не выжил в той аварии, его язык запал и перекрыл дыхательные пути, что препятствовало его дыханию, а моя мама, помогла ему, изменив положение языка во рту.

Я думаю, что это было круто!