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Знак «Шипы» на автомобиле уходит в прошлое
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Знак «Шипы» на автомобиле уходит в прошлое 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правительство рассмотрит предложение Госавтоинспекции полностью отказаться от использования знака «Шипы». Букву «Ш» в треугольнике, за отсутствие которой активно штрафовали минувшей зимой, признали совершенно бесполезной.
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