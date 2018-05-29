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Знак «Шипы» на автомобиле уходит в прошлое
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Знак «Шипы» на автомобиле уходит в прошлое
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Правительство рассмотрит предложение
Госавтоинспекции
полностью отказаться от использования знака «Шипы». Букву «Ш» в треугольнике, за отсутствие которой активно штрафовали минувшей зимой, признали совершенно бесполезной.
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