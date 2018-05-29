В Башкирии 20-летний юноша насмерть разбился, делая селфи

Фото: pixabay.com В Башкирии в Белорецке, пытаясь сделать селфи, погиб 20-летний юноша. Пытаясь сделать эффектный снимок, молодой человек сорвался с водонапорной башни и получил смертельные травмы.

Как сообщают ToDay News Ufa, в городе Белорецке произошло смертельное происшествие: 20 летний парень умудрился забраться на самый верх водонапорной башни и не удержался там. Впечатляющее селфи стоило ему жизни.

Сообщается, что по неизвестной причине, будучи на высоте, парень потерял равновесие, оступившись, и упал вниз.