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В Башкирии 20-летний юноша насмерть разбился, делая селфи
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В Башкирии 20-летний юноша насмерть разбился, делая селфи 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Фото: pixabay.com  В Башкирии в Белорецке, пытаясь сделать селфи, погиб 20-летний юноша. Пытаясь сделать эффектный снимок, молодой человек сорвался с водонапорной башни и получил смертельные травмы.
Как сообщают ToDay News Ufa, в городе Белорецке произошло смертельное происшествие: 20 летний парень умудрился забраться на самый верх водонапорной башни и не удержался там. Впечатляющее селфи стоило ему жизни.
Сообщается, что по неизвестной причине, будучи на высоте, парень потерял равновесие, оступившись, и упал вниз.
Предварительная причина гибели юноши: смерть в результате падения с высоты. Проверку по факту трагедии с молодым человеком в Белорецке ведет Следственный комитет РБ.
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