Ещё
«Балтийский Лизинг» внедрил в каталог автомобилей инновационную поисковую систему
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Балтийский Лизинг» внедрил в каталог автомобилей инновационную поисковую систему 

Банки.ру 1 час назад
«Балтийский Лизинг» встроил в свой автомобильный каталог многоканальную поисковую систему. Благодаря этому клиенты «могут, во-первых, моментально найти нужную машину, которая есть в наличии в автосалоне их города, а во-вторых, в два клика рассчитать стоимость приобретения ее в лизинг прямо на сайте», сообщили в компании.
Ссылка на каталог находится на главной странице сайта в разделе «Авто в наличии». Для удобства пользователей в каталог встроены фильтры по ключевым параметрам авто (марка, модель, цвет, тип КПП, город, где машина есть в наличии, и т. д.), поясняют в компании.
Одним из самых важных преимуществ для клиента там называют опцию по автоматическому подбору скидок на интересующие его автомобили: все выгодные предложения появляются на первых строчках выдачи поисковой страницы.
Уточняется, что ежедневно сервис отслеживает наличие новых авто более чем у 700 официальных дилеров во всех городах страны и добавляет в базу. «Информация в каталоге актуализируется постоянно: это касается как логистического статуса авто (в производстве / в пути / в наличии), так и изменения цен на машину», — отмечается в сообщении.
«Одним из главных факторов, обеспечивающих лизинговым компаниям высокий уровень конкурентоспособности, является оперативность заключения сделки. Наш новый каталог в этом вопросе пополнит список инструментов, которые ежедневно помогают добиваться этой оперативности», — комментирует руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский Лизинг» Андрей Волков.
Банки.ру: последние новости
Правительство поручило Минфину к 28 мая подготовить предложения о снижении акцизов на бензин Страховая компания «Согласие» получила 6,7 млрд рублей сборов за I квартал 2018 года Фейсом по прайсу: ваше поведение может сделать ваш полис дешевле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драма в Венгрии: украинским туристам снесло крышу33
В Казахстане хотят запретить ввоз бензина из РФ56
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover123
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»780
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал44
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение