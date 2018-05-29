«Балтийский Лизинг» внедрил в каталог автомобилей инновационную поисковую систему

«Балтийский Лизинг» встроил в свой автомобильный каталог многоканальную поисковую систему. Благодаря этому клиенты «могут, во-первых, моментально найти нужную машину, которая есть в наличии в автосалоне их города, а во-вторых, в два клика рассчитать стоимость приобретения ее в лизинг прямо на сайте», сообщили в компании.

Ссылка на каталог находится на главной странице сайта в разделе «Авто в наличии». Для удобства пользователей в каталог встроены фильтры по ключевым параметрам авто (марка, модель, цвет, тип КПП, город, где машина есть в наличии, и т. д.), поясняют в компании.

Одним из самых важных преимуществ для клиента там называют опцию по автоматическому подбору скидок на интересующие его автомобили: все выгодные предложения появляются на первых строчках выдачи поисковой страницы.

Уточняется, что ежедневно сервис отслеживает наличие новых авто более чем у 700 официальных дилеров во всех городах страны и добавляет в базу. «Информация в каталоге актуализируется постоянно: это касается как логистического статуса авто (в производстве / в пути / в наличии), так и изменения цен на машину», — отмечается в сообщении.