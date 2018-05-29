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Водители снова стали крайними
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Водители снова стали крайними 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вот что сообщает ЦОДД в своем Twitter: «М. Бронная популярна у жителей и гостей столицы. После благоустройства тут появились широкие тротуары и велодорожка, а нарушители остались. Превышающие скорость авто шумят и создают опасность для пешеходов. По просьбе местных жителей ограничили скорость до 20 км/ч. Приятных прогулок!» Может, я в чем-то и отстал от жизни, но, если честно, уже и не припомню, когда по Малой Бронной можно было «прохватить» с ветерком.
Центральная узкая улица, обочины — с карманами платной парковки, на каждом перекрестке — пешеходные переходы. Захочешь — а быстрее 30–40 километров в час не проедешь. К слову: в самый-самый последний раз «прохват» по Малой Бронной занял у меня час: стояло Бульварное кольцо, в которое Малая Бронная упирается. Так что «превышающие скорость авто» тут явление крайне редкое.
Второй вопрос — к знатокам, об автошуме. Самый шум — рычание моторов на высоких оборотах — бывает в заторе, где скорость крайне низка и используются первые две передачи. Откройте окно в вялотекущем потоке Третьего транспортного кольца и на вылетной магистрали — почувствуете разницу. Чем ниже скорость, тем грязнее выхлоп — это тоже «увы». Вывод напрашивается один: не удается призвать к порядку отдыхающих горожан: велосипедисты не спешиваются перед «зебрами», как того требуют правила, роллеры и скейтеры вообще редко смотрят, куда катят… Пешеходы в последние годы вообще уверовали в собственную непогрешимость, что они «правее» всех. Вот и пришлось приструнить тех, кого уже вообще, можно сказать, загнали в резервации, — водителей.
Ну мы-то, автовладельцы, ребята послушные: поворчим и привыкнем. А вот почувствуют ли разницу местные жители?.. Возможно. Но вряд ли это будет то, на что они рассчитывали.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Нужен баланс интересов
Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова
Скорость — 20 км/час — максимально разрешенная для жилой зоны. А ведь исторический центр, по сути, жилая пешеходная зона и есть. Невысокие красивые дома, широкие тротуары, атмосфера. Гуляй, любуйся, наслаждайся! (далее…)
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