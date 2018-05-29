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Жители Стерлитамака засняли в городе косулю
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Жители Стерлитамака засняли в городе косулю 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Необычное происшествие успели запечатлеть жильцы одной из стерлитамакских многоэтажек 29 мая. Во дворе дома 200 по улице Худайбердина горожане заметили дикую косулю. Новоиспеченные папарацци включили камеру мобильного телефона и сняли, как молодое животное проскакало прямо по городским улицам.
— Осторожно, косуля бежит! — закричал один из очевидцев, когда дикарка ринулась в сторону проезжей части.
К счастью, животное не пострадало. Косуля пересекла дорогу и бросилась вдоль домов. Что заставило представительницу рода оленей выйти к людям, непонятно. Неизвестна и дальнейшая судьба парнокопытного. Но горожане надеются, что косуля не пострадала и сумела вернуться в лес.
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