«Вафельная» разметка появится на самых загруженных перекрестках столицы

«Вафельную» разметку, недавно введенную в Правила дорожного движения, до конца года нанесут на семидесяти перекрестках Москвы.

Яркая желтая сетка обозначает границы участка, куда запрещено въезжать даже при зеленом сигнале светофора, если впереди образовался затор.

— Некоторые автомобилисты пытаются выскочить на перекресток в последние секунды зеленого сигнала светофора, не успевают проехать и стоят на пересечении улиц, мешая другим водителям. Яркая желтая разметка напомнит, что выезжать на загруженный перекресток нельзя, — прокомментировал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев

С начала весны «вафельная» разметка появилась на девяти перекрестках на Котельнической набережной, Большой Лубянке и Сретенке, улицах Смоленской и Атласова. На площади Тверская Застава и Бакинской улице клетчатую разметку нарисовали на двух перекрестках.

В числе новых адресов — пересечение Ленинского проспекта с проездом Апакова, Садовой-Самотечной улицы с Цветным бульваром и Самотечной, 1-й Тверской-Ямской и 2-й Тверской-Ямской с улицей Чаянова, Покровки и Земляного Вала, Лубянского проезда с Маросейкой.

— Разметка будет наноситься по ночам без перекрытия движения с помощью холодного пластика, — рассказали «ВМ» в столичном Департаменте ЖКХ и благоустройства.

Эксперимент с такой разметкой стартовал в 2015-м. В конце апреля 2018-го вступили в силу утвержденные правительством изменения в Правила дорожного движения, позволяющие наносить «вафельницу» в городах России.

— Неправомерное пересечение такой разметки грозит штрафом в тысячу рублей, — отметил автоюрист, член Московской коллегии адвокатов Евгений Забродин . — Фиксировать выезд на «вафельницу» во время затора будут дорожные камеры.

Как пояснил эксперт, видеослежение на «вафельницах» стали применять в Москве практически сразу. Только в 2015 году было вынесено около шести тысяч постановлений по ст. 12.13.1 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрестков»).

Эксперты считают, что эти разметки столице нужны.

— Большинство из них появится в Центральном округе на перекрестках, которые наиболее забиты, где постоянные заторы с перпендикулярных направлений, когда движение блокируется в так называемую коробочку, — поясняет глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский . — Основная задача «вафельниц» — предотвратить выезд на самые загруженные перекрестки. Разметка была придумана не для того, чтобы собрать как можно больше штрафов, а чтобы визуально подсказать водителю, что вот именно сюда выезжать категорически не надо.

Наказывать за пересечение «вафельной» разметки стоит не сразу, уверен координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

— Идея хорошая. Единственный нюанс: пока водители не понимают правил поведения на этой разметке, — говорит Андрей. — Сначала поток вроде бы двигался. Потом остановился, и ты стоишь на разметке и понимаешь, что деться тебе некуда, что попал в зону, где тебя сейчас сфотографируют и пришлют штраф. Пришлите нулевой штраф в первый раз, чтобы водитель понял, что эта разметка значит.

— Если вы подъезжаете по зеленому сигналу к этой зоне и таймер показывает, что время проезда заканчивается, а за перекрестком нет свободного места, то оставайтесь с этой стороны, притормаживайте и ждите. Когда за перекрестком образуется свободное пространство, куда вы сможете переместиться на автомобиле, проезжайте, если еще горит зеленый. Если же светофор переключился на красный, в любом случае нужно остановиться.