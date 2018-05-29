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Одностороннее движение вводится на двух улицах в Нижнем Новгороде в зоне «последней мили» ЧМ-2018
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Одностороннее движение вводится на двух улицах в Нижнем Новгороде в зоне «последней мили» ЧМ-2018 

Newsroom24 29 минут назад
Фото: Newsroom24
С 30 мая 2018 г. в так называемой «зоне последней мили», то есть территории, прилегающей к стадиону «Нижний Новгород», будет возвращено одностороннее движение.
Такой режим будет действовать полностью на ул. Керченская и на ул. Совнаркомовская, от перекрестка с Самаркандской до перекрестка с Мурашкинской.
Данная информация опубликована на сайте МКУ «ЦОДД».
Водителей просят быть внимательными и обращать особое внимание на дорожные знаки в указанном районе.
Важно отметить, что в соответствии с информацией на сайте nizhny2018.ru, движение на указанных улицах будет полностью закрыто в дни матчей ЧМ-2018.
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