Одностороннее движение вводится на двух улицах в Нижнем Новгороде в зоне «последней мили» ЧМ-2018

С 30 мая 2018 г. в так называемой «зоне последней мили», то есть территории, прилегающей к стадиону «Нижний Новгород», будет возвращено одностороннее движение.

Такой режим будет действовать полностью на ул. Керченская и на ул. Совнаркомовская, от перекрестка с Самаркандской до перекрестка с Мурашкинской.

Данная информация опубликована на сайте МКУ «ЦОДД».

Водителей просят быть внимательными и обращать особое внимание на дорожные знаки в указанном районе.

Важно отметить, что в соответствии с информацией на сайте nizhny2018.ru, движение на указанных улицах будет полностью закрыто в дни матчей ЧМ-2018.