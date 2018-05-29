«Питеравто» пообещал исправить ситуацию с автобусами в Приозерском районе

Постоянные жалобы жителей Приозерского района на работу автобусов на маршрутах, которые обслуживает ООО «Питеравто», привели к совещанию в Управлении Ленинградской области по транспорту.

На все жалобы граждан на работу компании администрация Приозерского района регулярно получала ответ от «Питеравто»о принимаемых мерах по недопущению впредь срывов, направлении в район резервных автобусов, но результат, к сожалению, не менялся — рейсы продолжали срываться.

Как проинформировала участников совещания заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Наталья Глумилина, только за период с января по март 2018 года на маршрутах Приозерского муниципального района по вине перевозчика — компании ООО «Питеравто» было сорвано 180 рейсов. Это маршрут № 1 по городу Приозерску, № 1-А «ПМДК — Починок», № 1 и № 2 по поселку Сосново, № 101 «Приозерск-Мельниково-Студеное», № 106 «Приозерск-Моторное, № 109 „Приозерск-Отрадное“, № 110 „Отрадное— бухта Владимирская“, № 125 „Приозерск-Шушино“, № 125-А „Приозерск-Кузнечное-КНИ“, № 624 „Сосново-бухта Владимирская“, № 645 „Сосново-Красноозерное“. Только за первый квартал перевозчику предъявлен штраф в размере 90 тысяч рублей.

Также в период с января по 20 мая 2018 года было сорвано 84 рейса на маршруте № 859 „Приозерск-ст. метро „Девяткино“, отправлением из Приозерска.

На совещании были объявлены кардинальные меры по работе автоколонны, обслуживающей Приозерский район. Уволен начальник автоколонны, назначен новый руководитель.

Администрация Приозерского района проинформирована о начавшемся с 22 мая полном техническом обслуживании автобусов, работающих на маршруте № 859. Подразумевается полное внутреннее переоборудование автобусов — замена сидений, другие необходимые работы, покраска машин. На сегодняшний день из 18 автобусов, обслуживающих маршрут, 6 приведены в порядок, остальные 12 обещано привести в надлежащий вид и „здоровое“ техническое состояние до конца июня. До 5 июля, согласно совместного протокола совещания, все автобусы будут проверены.

Что касается автобусов, задействованных на внутренних рейсах, в течение двух месяцев ООО „Питеравто“ пообещало заменить все автомашины марки „ПАЗ“ на технику, эксплуатируемую не более трех лет и перевести ее на газ-пропан. Поверим еще раз.

Рассматривался вопрос и о строительстве в районе новой газовой автозаправочной станции, что позволит заправлять газом не только автобусы, но и другую технику, в том числе коммунальную, дорожную, что удешевит ее себестоимость