В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы

29 мая губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где состоялось обсуждение стратегии развития безопасности дорожного движения в регионе.

«В целом задача цифровизации транспортной системы для нас — одна из ключевых, поскольку это позволит снизить аварийность на дорогах и повысить удобство для людей. Массированная установка систем фотовидеофиксации позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если по прошлому году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года — уже более чем на треть, — отметил Максим Решетников. — Мы хотим выстроить интеллектуальную систему, которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок. Эти направления войдут в один проект по цифровизации транспортной системы, конечная цель которого удобство и безопасность передвижения людей», — рассказал губернатор.

Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.