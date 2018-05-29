В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы 

29 мая губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где состоялось обсуждение стратегии развития безопасности дорожного движения в регионе.
«В целом задача цифровизации транспортной системы для нас — одна из ключевых, поскольку это позволит снизить аварийность на дорогах и повысить удобство для людей. Массированная установка систем фотовидеофиксации позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если по прошлому году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года — уже более чем на треть, — отметил Максим Решетников. — Мы хотим выстроить интеллектуальную систему, которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок. Эти направления войдут в один проект по цифровизации транспортной системы, конечная цель которого удобство и безопасность передвижения людей», — рассказал губернатор.
Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.
Как отметил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александр Куликов, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. Открытие информационно-аналитического центра ожидается в 1 квартале 2019 года.