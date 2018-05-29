Ещё
В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы 

АиФ Пермь 27 минут назад
Фото: АиФ Пермь
29 мая губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», где состоялось обсуждение стратегии развития безопасности дорожного движения в регионе.
«В целом задача цифровизации транспортной системы для нас — одна из ключевых, поскольку это позволит снизить аварийность на дорогах и повысить удобство для людей. Массированная установка систем фотовидеофиксации позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если по прошлому году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года — уже более чем на треть, — отметил Максим Решетников. — Мы хотим выстроить интеллектуальную систему, которая объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок. Эти направления войдут в один проект по цифровизации транспортной системы, конечная цель которого удобство и безопасность передвижения людей», — рассказал губернатор.
Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.
Как отметил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александр Куликов, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. Открытие информационно-аналитического центра ожидается в 1 квартале 2019 года.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье жители жалуются в соцсетях на опасный мост Почему объявили забастовку кондукторы? Сколько стоит парковка в центре Перми?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драма в Венгрии: украинским туристам снесло крышу43
В Казахстане хотят запретить ввоз бензина из РФ73
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover144
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал46
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»784
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение