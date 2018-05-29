Castrol в очередной раз выступил титульным партнёром классного фестиваля VAGBURG

Castrol второй год подряд стал титульным партнёром фестиваля Castrol VAGBURG Festival. Как это было? Рассказываем.

Грандиозный по масштабу фестиваль прошёл в минувшую субботу, 26 мая. Местом проведения стал подмосковный парк «Яхрома». Как и всегда, на нём было много всего по-настоящему интересного. Конечно, самое главное его достояние — это автомобили концерна VAG. Новые и старые, несколько «подправленные» и серьёзно «прокачанные» — проще говоря, четырёхколёсные экспонаты на любой вкус. Ровно так, как мы все и любим.

На площадке мероприятия компания Castrol, признанный во всём мире производитель высококачественных моторных масел, оборудовал собственный просторный домик-шатёр. В нём все гости фестиваля имели возможность получить ценную консультацию, между прочим, лично у технического специалиста бренда, принять активное участие в занимательных мастер-классах, сделать необычные запоминающиеся фотоснимки и просто здорово провести время безоблачным майским днём, отдохнув в комфортной лаунж-зоне. Но и это ещё не всё. Далеко не всё.

VW, Seat, Skoda и Нужно непременно сказать, что фестиваль в этом году собрал рекордное за все годы число участников — приехало «покрасоваться» более 6 000 человек из разных мест, на площадке одновременно выставлялись 2 300 только самых лучших автомобилей, произведённых исключительно одним концерном VAG — это Audi Porsche . По славной традиции в ходе мероприятия прошёл выбор Топ-16 автомобилей России (по версии Castrol VAGBURG Festival). Завершилось же всё таким долгожданным розыгрышем крутого VW Scirocco III. И непростого, а кастомизированного именно под фестиваль. Повезло же крупно кому-то!

Отмечаем, что Castrol VAGBURG Festival проходит ежегодно, начиная уже с 2007 года. Он собирает каждый раз тысячи единомышленников, энтузиастов и простых владельцев автомобилей, выпущенных немецким концерном VAG. Только здесь для них есть уникальный шанс обменяться опытом, показать себя и на других посмотреть. Отличная задумка, уже 12-й год доказывающая свою «изюминку».

История же сотрудничества непосредственно Castrol со всемирно известным автоконцерном Volkswagen Group ведёт отсчёт с 1999 года. С тех пор фестиваль только набирает и набирает обороты. Дальше — больше! Мы в это свято верим. Всё для этого у организаторов имеется. Самое главное, репутация отменная у фестиваля. На него хочется приехать в любом статусе, в любую погоду.

А вам доводилось бывать на данном слёте ценителей автомобилей VAG? Если да, то делитесь своими впечатлениями в комментариях! Нам будет интересно! Если не были, то тогда пишите о том, хотели бы съездить.