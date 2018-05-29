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Infiniti ищет партнеров для открытия автосалонов в Ростове и Краснодаре
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Infiniti ищет партнеров для открытия автосалонов в Ростове и Краснодаре 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Компания ООО «Ниссан Мануфэкчуринг Рус», которая является дистрибьютором марки Infiniti в России ищет партнеров для открытия автосалонов на юге России. В частности японский премиальный бренд планирует открывать автосалоны Infiniti в Ростове и Краснодаре. Помимо Ростова и Краснодара новые дилерские центры Infiniti в России могут появиться в Казани, Красноярске и Перми. Напомним, ранее дилерскими центрами в Краснодаре и Ростове-на-Дону владела ростовская ГК «Гедон». Летом прошлого года ГК «Гедон» продала московской компании Fresh Auto дилерский центр в Краснодаре, сохранив за собой дилерство в Ростове-на-Дону. Заявки от потенциальных партнеров на право открыть автосалоны Infiniti принимаются до 15 июля 2018 года.
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