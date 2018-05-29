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Бабченко перед гибелью рассказал, что у него «второй день рождения»
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Бабченко перед гибелью рассказал, что у него «второй день рождения» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Застреленный в Киеве журналист из России, телеведущий украинского телеканала Аркадий Бабченко за несколько часов до гибели написал в Facebook, что 29 мая он отмечает «второй день рождения».
Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза.
"Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал он.
Через десять часов после публикации этого поста стало известно, что Бабченко застрелили в Киеве. В МВД Украины заявили, что злоумышленник открыл огонь в подъезде дома, где жил журналист. Он скончался по пути в больницу от полученных ранений.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительной информации, у убийцы мог быть сообщник.
Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта. Журналист уехал из России после того, как неоднозначно высказался о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу «Prime: Бабченко» на телеканале ATR.
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