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На Третью Продольную магистраль Волгограда начали класть финальные слои асфальта
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На Третью Продольную магистраль Волгограда начали класть финальные слои асфальта 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Городищенском районе Волгоградской области ремонтники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона на Третьей Продольной магистрали.
— На этом отрезке протяженностью 2,7 километра дорожникам предстоит уложить верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, а также нанести дорожную разметку, — сообщили V1.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Полностью его реконструируют к 1 октября 2018 года.
До этого подрядная организация провела фрезерование участка, выровняла его и установила бортовой камень. По информации обладминистрации, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам, дорогу ремонтируют только в вечернее время.
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