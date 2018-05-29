На Третью Продольную магистраль Волгограда начали класть финальные слои асфальта

В Городищенском районе Волгоградской области ремонтники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона на Третьей Продольной магистрали.

— На этом отрезке протяженностью 2,7 километра дорожникам предстоит уложить верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, а также нанести дорожную разметку, — сообщили V1.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Полностью его реконструируют к 1 октября 2018 года.

До этого подрядная организация провела фрезерование участка, выровняла его и установила бортовой камень. По информации обладминистрации, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам, дорогу ремонтируют только в вечернее время.