На волгоградской 3-й продольной начали укладывать финишный слой асфальта

На Третьей продольной в Волгоградской области приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. В настоящее время работы ведутся на участке в Городищенском районе длиной 2,7 километра.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, полностью этот отрезок реконструируют к 1 октября 2018 года. Подрядчик уже снял с него старое покрытие, установил бортовой камень, а также положил выравнивающий слой покрытия, теперь ему необходимо уложить финишный из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, нанести дорожную разметку.

Добавим, что для удобства водителей ремонт ведется по вечерам. Идет он в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году благодаря ему будут отремонтированы еще 62 участка региональных дорог общей протяженностью 102,8 километра.

Продолжается работа и вне проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году будет построено еще 10 новых дорог общей протяженностью 70 километров.