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Качество шин Viatti было по достоинству оценено автовладельцами
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Качество шин Viatti было по достоинству оценено автовладельцами 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Шинный бренд Viatti уникален: эксплуатационные характеристики, «фирменная» резиновая смесь, дизайн, производственные тонкости, соответствие мировым показателям надежности и прочности — все это объединено в продукции, выпускаемой нижнекамским заводом. Качество шин Viatti было по достоинству оценено не только автовладельцами, но и мировыми автоконцернами — с 2009 года шины поставляются для первичной комплектации на производства известных европейских компаний. Так, бренд Viatti можно увидеть на автомобилях Volkswagen, выпускаемых калужским заводом, или на Ford Sollers, собираемых в Елабуге и Санкт-Петербурге.
Шины состоят из множества компонентов, и ее эксплуатационные характеристики зависят от каждого из них. Именно поэтому все ее составляющие, будь то натуральный каучук, поставляемый из стран Юго-Восточной Азии, или, например, текстильные нити, закупаемые в Турции, проходят тест на соответствие конечному продукту. Проверке подвергается каждая полученная партия.
Современные шины эксплуатируются при высокой скорости движения. Именно поэтому предъявляются самые серьезные требования к их показателям надежности и безопасности. Внедренные современные системы контроля на производстве Viatti позволяют отслеживать соблюдение всех параметров качества и эксплуатационные характеристики будущей шины на каждом этапе её производства. Также за надёжность шин Viatti и их устойчивость к нагрузкам отвечают одни из основных компонентов их конструкции — кордовая ткань и стальная анодированная проволока, интегрированные между слоями резиновой смеси.
В планах завода Viatti увеличить суммарный выпуск продукции до 6 млн шин в год к 2025 году. Кроме того, к 2020 году планируется обновление модельного ряда бренда, который на сегодняшний момент включает в себя восемь линеек шин, с учетом продукции для легких грузовиков — всего 180 товарных позиций.
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