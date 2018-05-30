Электромобиль Nissan Leaf отправили в путешествие из Польши в Японию

29 мая знаменитый польский путешественник Марек Каминский отправился в двухмесячную экспедицию — от Польши до Японии. Цель путешествия, которое назвали #NoTraceExpedition — привлечь внимание к экологичному электротранспорту. И именно поэтому был выбран полностью электрический автомобиль Nissan Leaf нового поколения.

Марек Каминский известен тем, что не наносит ущерб экологии! Например, во время путешествий к земным полюсам, он стремился не оставлять после себя никакого мусора, и тот путешествовал вместе с ним от начала до конца каждой экспедиции. В путь от Польши до Японии с ним отправятся фильтры для очистки воды, биоразлагающиеся упаковочные пакеты, нанотехнологичная одежда, и не наносящее вреда природе исследовательское оборудование. Мусор, который будет образовываться в ходе путешествия, Марек как всегда будет везти с собой.

Марек Каминский: «В контексте моего путешествия „NoTrace“ (без следа) имеет двойное значение. Первое, это мое стремление на протяжении всей поездки не оставлять за собой ничего, кроме безвредных следов от протекторов шин. Это возможно, поскольку электромобили не выделяют токсичных газов. Второе — это ощущение первопроходца, ведь я не иду ни по чьим следам».

В путь Марек Каминский отправится на электрическом хэтчбеке Nissan Leaf нового поколения, оснащённым 150-сильным электромотором и литий-ионной батареей на 40 кВтч. На данный момент одной зарядки хватает на то, чтобы проехать 270 км в смешанном цикле движения и до 415 км в городском цикле, поэтому владельцы могут абсолютно спокойно отправляться в междугородные поездки.

Менеджер по связям с общественностью Nissan Poland Дорота Паяцковска: «Электромобили — это предвестники новой мобильности. Мы являемся не только лидерами в этом сегменте рынка, но и пионерами в разработке автомобилей с нулевыми выбросами вредных веществ для массового рынка. Мы рады возможности поддержать любые проекты, пропагандирующие экологичность и электромобили. #NoTraceExpedition — это отличный пример такого проекта. Еще больше мы рады тому, что Марек Каминский выбрал Nissan Leaf для своего нового путешествия. Вместе они сломают все стереотипы об электромобилях»

Пробег стартовал из польского города Закопане. На электрическом Nissan Leaf Марек Камински предет через Варшаву, Калининград, Вильнюс, Минск, Москву, Красноярск, Иркутск, Улан-Батор, Эренхот, Пекин, Тяньцзинь, Пусан, Фукуоку, Хиросиму и финиширует в Токио. В ходе этого путешествия Марек Каминский собирается пропагандировать электромобили и экологически ответственные путешествия.