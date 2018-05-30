10 случаев, когда изобретения убили своих изобретателей

Сегодня, как и сто лет назад, люди не перестают изобретать что-то новое. Но в прошлом еще не было компьютеров и телефонов, и люди своими силами искали новые способы развития технологий. Порой всё заканчивалось глупо и трагично.

The Richest

Фред Дюсенберг и его жажда скорости

В начале 1900-х существовало всего три автомобильных компании с массовым производством: Ford Chrysler и GM. Автомобили производились с расчетом на то, что любой американец сможет приобрести себе средство передвижения. Но Фред Дюсенберг решил пойти дальше. Вместе с братом Августом он сконструировал мотор для самолета, но решил использовать его для более прогрессивного автомобиля. Оригинальный автомобиль Model J был закончен в 1928 году и продавался по стоимости от 8500 до 18 500 долларов в зависимости от дизайна. Для сравнения, автомобиль фирмы Ford стоил примерно 850 долларов. Фред стремился создать самый быстрый автомобиль, потому постоянно усовершенствовал мотор. В 1932 году он ехал на собственном изобретении и разбился на высокой скорости.

Александр Богданов из бывшего СССР погиб в 1928 году при необычных обстоятельствах. Богданов был талантливым врачом, но его занимали и другие сферы. Он даже написал несколько научно-фантастических книг. В одной из них действие происходит на Марсе, где люди существуют в утопическом обществе. На Марсе люди обладали секретом вечной жизни, и врач-писатель решил попробовать осуществить придуманный им же план бессмертной жизни. Богданов стал практиковать переливание крови. Он верил, что кровь молодых мужчин и женщин сделает его бессмертным, но он не проверял доноров на заболевания. Последнее переливание подарило ему не бессмертие, а малярию.

Фрэнсис Эдгар Стэнли и мотор Стэнли

У Фрэнсиса Эдгара Стэнли был брат-близнец Фрилан Оскар Стэнли, оба они родились в штате Мэн (США) в 1849 году. До того как автомобиль стал главным средством передвижения, люди использовали телеги, запряженные лошадьми, и велосипеды. Когда Фрэнсис женился, он стал беспокоиться, как его жена, которая не умеет ездить на велосипеде, будет передвигаться. На одной из ярмарок братья Стэнли узнали о паровом двигателе и основали свою автомобильную компанию. В 1902 году компания стала называться Stanley Motor Carriage Company, а позже Stanley Steamers. Однажды братья решили проверить новые модели автомобилей в горах и посоревноваться. В результате Фрэнсис попал в аварию, когда поднимался на машине на гору.

Жан-Франсуа Пилатр де Розье — второй Икар

Жан-Франсуа Пилатр де Розье был профессором из Парижа, который любил всё необычное. Он создал маску, которая защищает рабочих в местах с загрязненным воздухом. Когда де Розье был 31 год, он узнал, что двое братьев Монгольфье придумали большой воздушный шар, на котором можно облететь всю страну. Поначалу они боялись посылать в воздух людей, поэтому во второй полет отправились животные: овечка, петух и утка. После двух успешных попыток братья решились отправить на воздушном шаре и людей. Жан-Франсуа вызвался добровольцем и привел с собой художника по имени Ромэн. Жан-Франсуа не был доволен конструкцией, так что для полета он ее переделал. Новая модель тоже была воздушным шаром, но летала на гелии. 15 июня 1785 года Жан-Франсуа с другом полетели на новом воздушном аппарате, но он разбился. Жан-Франсуа погиб, Ромэн выжил.

Уильям Буллок застрял в своем изобретении

До того как изобрели компьютеры, которые могут распечатать книгу за секунду, книги печатались на специальных станках. Это был очень сложный процесс: сначала нужно было установить специальные блоки с буквами и цифрами, затем с помощью молотка перебивать их в определенный порядок, чтобы они правильно отображались на бумаге. Процесс был усовершенствован благодаря замене материалов, из которых изготавливали блоки (дерево заменили на металл). В 1844 году Ричард Хо изобрел роторный пресс, в который входили цилиндры вместо плоских прессов. Это сделало процесс печати быстрее, особенно для газет. Уильям Буллок не был полностью удовлетворен изобретением Хо, потому создал свой вид пресса. Чтобы каждый раз не вставлять бумагу, в этом прессе был просто огромный рулон бумаги. Этот пресс также позволял печатать с двух сторон листа. 12 апреля 1867 года, когда Буллок осматривал конструкцию пресса, его нога застряла в механизме. Буллоку помогли выбраться, но из-за повреждения в ноге развилась гангрена. Изобретатель умер на операционном столе.

Отто Лилиенталь лишь хотел уметь летать

Братья Отто и Густав Лилиенталь так хотели летать, что придумали механизм, похожий на крылья из фильмов ужасов. Они совершили первый полет еще задолго до братьев Райт. Отто и Густав сконструировали дельтаплан с массивными крыльями. К 1891 году Отто совершил около двух тысяч пробных полетов, и его с братом изобретение набирало популярность в США. 9 августа 1896 года дельтаплан потерпел крушение, Отто, который им управлял, погиб.

Томас Мидгли-младший доказал, что карма работает

В 1921 году Томас Мидгли был высокообразованным физиком, на счету которого уже было несколько открытий. Но сегодня его знают как худшего изобретателя в истории из-за двух его открытий. Первое — это фреон, химическое вещество, известное как хлорфторуглеродный газ-пропеллент для аэрозольной упаковки. Хотя нигде не сообщается о вредном воздействии фреона, у человека будут большие проблемы, если вещество попадет к нему в организм. Фреон не заметен, так что вы даже не поймете, что газ попал в организм, пока не станет слишком поздно. Также фреон разрушает озоновый слой. Второе изобретение Мидгли тоже довольно опасное. В 1923 году Мидгли был вице-президентом компании General Motors и искал способ избавиться от стука во время движения автомобилей. Люди использовали этанол, но это было весьма затратно. Мидгли узнал, что тетраэтиловый свинец может заменить в производстве этанол. Однако даже в 1923 году люди понимали, что свинец до добра не доведет, так что Мидгли дал своему изобретению название «этил», чтобы запутать потребителей. В 1940 году Томас Мидгли слег с полиомиелитом, вероятно, из-за химического отравления, которому он подвергался каждый день. Он был расстроен тем, что прикован к кровати. Так что он придумал систему с веревками, которая бы помогала ему передвигаться. Однажды он не справился с управлением и сам себя задушил.

Карел Соучек преодолел водопад в бочке, но погиб в башне

На видео Карел Соучек проходит через Ниагарский водопад в бочке. Происходит всё это безумие в 1984 году. Он сам сконструировал приспособление и решил таким образом увековечить свое имя в истории. Но перехода через Ниагару для Соучека было недостаточно. Он решил использовать эту же конструкцию, чтобы сброситься с высокой башни в Хьюстоне. Соучека сбросили с высоты 55 метров в сконструированной им бочке, в ней он должен был приземлиться в бассейн внизу. Но бочка двигалась слишком быстро, и Соучек приземлился на край бассейна. Карел скончался мгновенно.

Ли Си погиб от меча

Даже в далеком прошлом политики плели интриги и пытали людей. Ли Си был премьер-министром во времена династии Цинь в 246 году до н. э. и занимался разработкой законов. Он создал равноправные условия в различных сферах жизни — например, все колесницы и телеги на дороге были равны. Он также сократил налоги, отчего стал популярен в народе. Ли Си обнародовал документ «О пяти методах боли», в котором описывались пытки, которые будут применяться к преступникам. Методы, к слову, были ужасными: например, бедняге могли отрезать нос или ноги или обезглавить его мечом. Однажды произошла неприятная история, в результате которой Ли Си довел человека до самоубийства. Премьер-министра судили и обезглавили мечом в соответствии с его документом.

Макс Валье, первый ракетчик

Макс Валье обожал ракеты и взрывы, о собственной безопасности он даже не думал. В 1920-х еще не были разработаны правила пожарной безопасности, поэтому все демонстрации ракет были наудачу. Макс занимался тем, что встраивал маленькие реактивные двигатели в поезда, аэродинамические сани и машины для гонок. Но вскоре он устал от такого мелкого дела и стал заниматься ракетами побольше. Он смешивал топливо с кислородом, а поскольку он не знал, в каких пропорциях нужно было их брать, получилась весьма рискованная смесь. Макс проводил тесты пять месяцев, пробовал разные комбинации. В мае 1930 года он с другом экспериментировал с керосином, водой и жидким кислородом, и произошел взрыв. Часть ракеты, которую тестировали, попала Максу в грудь, он погиб на месте.