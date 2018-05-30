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Большевистская в отключке: на загруженной улице надолго погаснут светофоры
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Большевистская в отключке: на загруженной улице надолго погаснут светофоры 

ngs.ru 19 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 30 мая, на шесть часов перестанут работать светофоры на улице Большевистской в районе мелькомбината в Октябрьском районе Новосибирска.
Светофоры отключат из-за ремонтных работ.
«С 10:00 до 16:00 не будут работать светофоры из-за аварийной замены кабеля. Будут проводиться ремонтно-восстановительные работы», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Вчера на семь часов погасли светофоры возле «Сан Сити»: причиной стало плановое отключение электричества.
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