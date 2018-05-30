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«Я паркуюсь, как…»: грузовик на тротуаре и студенты, бросающие машины на газонах улицы Мельникайте
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«Я паркуюсь, как…»: грузовик на тротуаре и студенты, бросающие машины на газонах улицы Мельникайте 

72.ru 19 минут назад
Фото: 72.ru
За эту неделю в редакцию 72.ru поступило несколько десятков фотографий, запечатлевших нарушителей правил парковки. Самое большое количество тюменских автохамов было замечено среди студентов ТИУ, которые учатся в корпусе на улице Мельникайте.
Парковка на газонах
А этого автохама тюменцы заметили у дома №29 корпус 1/1 на улице Широтной
Проезд Заречный, 37, корпус 1  Этот снимок тоже сделан в Заречном
Западно-Сибирская, 18, корпус 1  Восстания, 19  И это улица Восстания. Автохамы замечены у того же дома, но на другом газоне
Припарковались напротив проходной завода на Аккумуляторной
Новоселов, 12, корпус 2  Тюменские автохамы заезжают не только на газоны, но и в парки. Этого водителя заметили в Заречном
Парковка на велодорожках
Ирбитская, 16  Парковка на тротуарах
Возле корпуса ТИУ на Мельникайте
Интернациональная, 138  Восстания, 19  У ТЦ «Калинка»
На этот тротуар автомобилисты заезжают постоянно
Парковка на пешеходном переходе
Тюменские инвалиды
Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
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