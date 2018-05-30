«Я паркуюсь, как…»: грузовик на тротуаре и студенты, бросающие машины на газонах улицы Мельникайте

За эту неделю в редакцию 72.ru поступило несколько десятков фотографий, запечатлевших нарушителей правил парковки. Самое большое количество тюменских автохамов было замечено среди студентов ТИУ, которые учатся в корпусе на улице Мельникайте.

Парковка на газонах

А этого автохама тюменцы заметили у дома №29 корпус 1/1 на улице Широтной

Проезд Заречный, 37, корпус 1 Этот снимок тоже сделан в Заречном

Западно-Сибирская, 18, корпус 1 Восстания, 19 И это улица Восстания. Автохамы замечены у того же дома, но на другом газоне

Припарковались напротив проходной завода на Аккумуляторной

Новоселов, 12, корпус 2 Тюменские автохамы заезжают не только на газоны, но и в парки. Этого водителя заметили в Заречном

Парковка на велодорожках

Ирбитская, 16 Парковка на тротуарах

Возле корпуса ТИУ на Мельникайте

Интернациональная, 138 Восстания, 19 У ТЦ «Калинка»

На этот тротуар автомобилисты заезжают постоянно

Парковка на пешеходном переходе

Тюменские инвалиды

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