Дорожный «мегамозг»: как «умные» светофоры борются с пробками на Московском шоссе

Автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД) работает на Московском шоссе в полную силу. Но почему же тогда периодически возникают пробки? 63.ru узнал, как работают «умные» светофоры. Оказалось, что их сеть будут расширять.

«Лекарство» от пробок

Установку АСУДД в Самаре анонсировали еще в 2015 году. Но приступить к работам смогли только в преддверии чемпионата мира по футболу. Выбор пал на главные магистрали города — Московское шоссе, улицу Ново-Садовую, которые нужно было разгрузить от пробок. Перед началом работ сотрудники подрядной организации изучали опыт иностранных коллег из Лондона, Дели, Бангкока и Сингапура. В этих городах аналогичные системы работают уже не один год.

Перекресток на Революционной

Самарская АСУДД представляет собой светофоры, системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, линии связи, дорожные табло и координирование управления дорожным движением. На Московском шоссе она работает в полную силу. Оборудование установили на участке от улицы Мичурина до микрорайона «Новая Самара».

Также «умные» светофоры смонтировали на всем протяжении Ново-Садовой. Но система здесь работает пока на 80%. Тесты планируют завершить к началу чемпиона мира по футболу.

Ново-Садовую тоже разгрузят от пробок

Как светофоры стали «умными»

Светофоры, входящие в АСУДД, ровно такие же, как и на других улицах города. «Умными» их делают дорожные контроллеры и специальное программное обеспечение. Они включают разрешающие и запрещающие сигналы в зависимости от транспортного потока.

Так выглядит контроллер

На экране можно посмотреть ошибки системы

Оценивают транспортные потоки специальные детекторы. Они позволяют считать количество автомобилей, которые пересекают определенный участок дороги.

«Всевидящее око» подсчитывает количество машин на дороге

АСУДД работает в 4 основных режимах. Все светофоры настроены на режим календарной автоматики. Специалисты добавляют в программу объективные данные о дорожной обстановке. Они соответствуют времени суток, дню недели и сезону. Система способна сама принимать решения, без «подсказок» оператора.

Координированный адаптивный режим тоже работает постоянно. Он связывает перекрестки в единое целое. «Умные» светофоры «сообщают» друг другу о ситуации на дорогах, чтобы подстроиться под поток машин.

На всех перекрестках — камеры

Есть и особый режим работы — локально-адаптивный. Он включается на отдельных перекрестах, чтобы разгрузить конкретный участок дороги в час пик.

Сотрудники ГАИ и операторы имеют возможность управлять дорожным движением в ручном режиме. Они могут переключать сигналы светофора, стоя на перекрестке, у дорожного контроллера.

Когда автоматика не спасает

На входе в помещение висит специальная табличка

Все данные с комплексов передаются в центр обработки (ЦОД). Он располагается в городском департаменте транспорта на улице Мориса Тореза, 67. Здесь оборудовано 5 рабочих мест — компьютерные столы, системные блоки и 10 мониторов. Специалисты ежедневно анализируют информацию, которая приходит с главных магистралей Самары. Она отображается на экранах компьютеров.

Специалисты за работой

Обстановка на перекрестках в режиме онлайн

Считывание потока машин выглядит так.

Петли для подсчета автомобилей фиксируют трафик

Когда машины скапливаются на перекрестке, работники центра могут оказывать влияние на проблемный участок дороги. Специалисты регулируют работу светофоров в режиме онлайн.

Специалист имеет полную информацию о состоянии перекрестков перед глазами

Они настраивают фазы разрешающих сигналов через компьютер и выпускают автомобилистов из пробки.

Операторы могут переключать фазы светофоров вручную

По словам представителей подрядной организации, после внедрения АСУДД машины стали проезжать перекрестки на Московском шоссе на 25% быстрее, чем раньше. Чтобы улучшить результаты, специалисты постоянно донастраивают систему и меняют ее параметры. Пропускная способность напрямую зависит от большого количества факторов, например, от времени года, погоды или проведения каких-то мероприятий в городе.

Машины свободно проезжают проблемные перекрестки

— За время эксплуатации АСУДД не давала сбоев. Мы готовы ко всем форс-мажорам. К ним можно отнести приезд особо важных гостей, массовые шествия и футбольные матчи. Например, недавно на «Самара Арене» играли тольяттинская « Лада » и новотроицкая «Носта». Система по привычке выпускала машины из города. Мы заранее ввели так называемый «матчевый режим» и перенастроили ее в обратную сторону. У системы есть возможность адаптироваться к среде самостоятельно, но в экстренных ситуациях мы не можем терять драгоценное время, настраиваем вручную, — рассказал руководитель отдела автоматизации систем управления дорожным движением Владимир Федоренко

Также организация, которая обслуживает АСУДД, старается учитывать критику местных жителей по работе системы.

— Правда, иногда это идет в ущерб работе. Однажды мы самостоятельно попытались отвечать на все обращения в твиттере. В итоге специалист просидел с 8 утра и до 9 вечера. Он не смог заниматься своей основной работой — обрабатывал обращения. Мы реагируем на каждое замечание. Иногда нам дают дельные советы, и мы меняем временные фазы на перекрестках. Иногда приходится идти против своей воли. Мы были резко против включения светофоров на улице Луначарского. Английские коллеги посоветовали нам не использовать их вовсе. Но автомобилисты настояли на своем, нам пришлось прислушаться, — сообщил Владимир Федоренко.

Зачем нужны дорожные табло

Табло установили в районе пересечений с Кирова, «Ракитой» и поселком Мехзавод

В АСУДД входят и дорожные табло. Но пока они работают в тестовом режиме. Сейчас, как правило, на табло показывают информацию об ограничении скоростного режима. А впоследствии на них будут транслировать схемы дорожного движения с обозначением пробок и различных вариантов их объезда. Также автомобилистам будут показывать прогноз погоды.

Сеть «умных» светофоров расширят

Специалисты подрядной организации считают, что самарская АСУДД работает лучше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. По их словам, там оборудование на перекрестках работает автономно друг от друга. А в Самаре светофоры объединены. При этом «умное» оборудование хотят установить на других улицах.

Улицу Победы включат в АСУДД

— После чемпионата работы планируем провести на улицах Гагарина и Победы. Осенью мы хотим поставить контроллер на улице Молодежной, чтобы связать Московское шоссе и проспект Кирова. А еще «умные» светофоры могут появиться на проспекте Масленникова, — рассказал Сергей Гайворонский.