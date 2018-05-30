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Хроники большой стройки: под Макаровским мостом собирают металлические каркасы для новых арок
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Хроники большой стройки: под Макаровским мостом собирают металлические каркасы для новых арок 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уже почти год продолжается реконструкция Макаровского моста. Екатеринбургский фотограф Владимир Задумин, известный многим под псевдонимом ekamag, снял очередной этап работ. На сегодняшний день строители активно возводят металлический каркасы для новых пролётов моста и бетонируют опоры.
— Сегодня на двух сводах активно собирают каркас под опалубку, параллельно возводятся фундаменты остальных опор. Также замечены временные трибуны конструкции на береговой части моста, — рассказал Владимир Задумин. — Строители соберут весь свод и начнут сегментами заливать бетон. Есть технология, когда начинают с верхней части, а есть, наоборот, с нижней. После все эти подставки вместе с опалубкой разберут.
В сентябре «большая реконструкция» отметит первую годовщину. К этому моменту возможно мы увидим начало бетонирования арок, считает фотограф, который почти год пристально следит за ходом работ.
Схему движения на Макаровском мосту изменили в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года.
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