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В Бийске асфальт ушел под землю
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В Бийске асфальт ушел под землю 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На одной из автомагистралей Бийска, неподалеку от остановки «Трест» дорожное покрытие в буквальном смысле ушло под землю, и на месте провала образовалась большая яма. Один из пользователей паблика «Инцидент Бийск» сообщил, что его автомобиль чуть не угодил в эту дыру в асфальте.
Многие из горожан пожаловались на местные коммунальные службы, которые не особо профессионально выполняют свои обязанности.
Напомним, что накануне жители Бийска наблюдали коммунальный фонтан, устроивший наводнение на одной из улиц, а ранее в столице Алтайского края произошел прорыв труб, в результате чего горячая вода залила городскую магистраль и некоторые горожане получили ожоги ног.
Фото: dorogi-onf.ru.
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