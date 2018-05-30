В Бийске асфальт ушел под землю

На одной из автомагистралей Бийска, неподалеку от остановки «Трест» дорожное покрытие в буквальном смысле ушло под землю, и на месте провала образовалась большая яма. Один из пользователей паблика «Инцидент Бийск» сообщил, что его автомобиль чуть не угодил в эту дыру в асфальте.

Многие из горожан пожаловались на местные коммунальные службы, которые не особо профессионально выполняют свои обязанности.

Напомним, что накануне жители Бийска наблюдали коммунальный фонтан, устроивший наводнение на одной из улиц, а ранее в столице Алтайского края произошел прорыв труб, в результате чего горячая вода залила городскую магистраль и некоторые горожане получили ожоги ног.

Фото: dorogi-onf.ru.