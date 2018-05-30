Рабочего покалечило трубой при ремонте дороги к Спасскому

Мценский районный суд вынес решение по иску рабочего к целому ряду организаций и департаменту строительства Орловской области. Мужчина взыскал компенсацию морального вреда.

18 августа 2017 года во время проведения работ по ремонту дороги к усадьбе Спасское-Лутовиново на него упала бетонная труба. Мужчина в нарушение СНиП и инструкции по охране труда был допущен прорабом на строительную площадку, в результате чего ему причинены травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, физические и нравственные страдания.

Определить надлежащего ответчика оказалось не так просто. Они складывались в «матрешку». Изначально КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключил госконтракт с ОАО «Каздорстрой» с условием о проведении всех работ лично. Однако компанией был заключен договор субподряда с ООО «СтройАвтострада». Конечным исполнителем стало ООО «Строймастер». Пострадавший трудился в последней компании.

Мценский районный суд отметил, что в акте о приемке выполненных работ ООО «Строймастер» отсутствует замена оголовков водопропускных железобетонных труб, в результате которой человек получил травмы. Фактически, что подтверждается свидетелями, эту работу проводили под контролем сотрудника «СтройАвтострада». Эта компания стала первым ответчиком. Вторым признано ОАО «Каздорстрой». По условиям госконтракта на компанию была возложена обязанность обеспечить на строительных площадках мероприятия по охране труда и оплатить за свой счет ущерб, нанесенный третьим лицам по вине подрядчика.

С двух компаний в пользу пострадавшего взыскано 323500 рублей.