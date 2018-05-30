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Чиновники смогут штрафовать за парковку
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Чиновники смогут штрафовать за парковку 

Рамблер 1 час назад
Фото: Югополис
ГИБДД предоставит органам местного самоуправления доступ к своей базе данных, чтобы чиновники могли штрафовать россиян за нарушение правил парковки.
Как сообщают «Известия», соответствующие поправки к законопроекту, который позволяет раскрывать персональные данные россиян органам местного самоуправления, подготовило правительство.
Ранее законопроект преодолел первое чтение, а ко второму министры обратили внимание его авторов на то, что нынешняя редакция позволяет муниципальным чиновникам получать любые данные россиян от любых государственных органов, и предложили ограничиться лишь базой автовладельцев ГИБДД.
Инициаторами законопроекта в 2017 году стали ряд сенаторов. По словам одной из них, представляющей в Совфеде Саратовскую область Людмилы Боковой, сейчас протоколы за нарушения региональных законов, например, за парковку в неположенных местах, составляют специальные органы или местные чиновники. Однако они не имеют доступа к базе ГИБДД, при том что доказательствами подобных нарушений чаще всего являются кадры дорожных камер, а ГИБДД может раскрывать данные водителей лишь федеральным и региональным органам исполнительной власти. В связи с этим многие нарушители избегают наказания, а сенаторы предложили изменить закон.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил «Известиям» об опасении, что идея членов Совета Федерации «простимулирует» муниципальных чиновников выписывать больше штрафов. По его мнению, наказывать нарушителей должны правоохранители.
Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков и вовсе назвал законопроект «опасным», так как он позволяет чиновникам запрашивать данные россиян до открытия административного производства, а не после.
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