Чиновники смогут штрафовать за парковку

ГИБДД предоставит органам местного самоуправления доступ к своей базе данных, чтобы чиновники могли штрафовать россиян за нарушение правил парковки.

Как сообщают «Известия», соответствующие поправки к законопроекту, который позволяет раскрывать персональные данные россиян органам местного самоуправления, подготовило правительство.

Ранее законопроект преодолел первое чтение, а ко второму министры обратили внимание его авторов на то, что нынешняя редакция позволяет муниципальным чиновникам получать любые данные россиян от любых государственных органов, и предложили ограничиться лишь базой автовладельцев ГИБДД.

Инициаторами законопроекта в 2017 году стали ряд сенаторов. По словам одной из них, представляющей в Совфеде Саратовскую область Людмилы Боковой, сейчас протоколы за нарушения региональных законов, например, за парковку в неположенных местах, составляют специальные органы или местные чиновники. Однако они не имеют доступа к базе ГИБДД, при том что доказательствами подобных нарушений чаще всего являются кадры дорожных камер, а ГИБДД может раскрывать данные водителей лишь федеральным и региональным органам исполнительной власти. В связи с этим многие нарушители избегают наказания, а сенаторы предложили изменить закон.