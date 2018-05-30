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Сеть заправок для электромобилей построят на побережье Краснодарского края
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Сеть заправок для электромобилей построят на побережье Краснодарского края 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сеть электрозаправочных станций (ЭЗС) откроют на Черноморском побережье Краснодарского края к концу лета. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Первыми смогут подзарядиться электрокары каршеринга. После дадут доступ остальным автомобилям. ЭЗС будут располагаться в основном у гостиниц, ресторанов, магазинов и аэропорта.
Отмечается, что все заправки будут разработаны отечественными производителями.
После того, как на Кубани появится сеть заправок, их общее количество по России увеличится на 40%. Таким образом, всего подзарядить свои электромобили владельцы смогут на 350 станциях по всей стране.
В Швеции открылся участок дороги, где владельцы электромобилей могут зарядить аккумуляторы. Сделать это можно прямо на ходу: в дорожное полотно вмонтированы рельсы, по которым идет электрический ток.
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