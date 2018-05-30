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Плюшевый заяц на дорожной технике стал поводом для шуток среди челябинцев
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Плюшевый заяц на дорожной технике стал поводом для шуток среди челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Плюшевый заяц, сидящий на прицепе дорожной техники, позабавил жителей Челябинска, фотографией горожане поделились в соцсети.
Автор снимка предложил участникам обсуждения высказать свои версии назначения мягкой игрушки.
«Видимо за рулём водитель, который в душе ещё ребёнок и забыл убрать зайчика», — предположила одна из жительниц города.
«Чтобы люди не унывали, когда будут плестись за ним и пытаться обогнать», — заметил другой челябинец.
«Чтобы было понятно: Челябинск — не суровый город, а мягкий и пушистый, как этот зайчик», — в шутку высказала свою версию ещё одна участница обсуждения.
«Заяц следит за ходом работ», — пошутил другой комментатор.
«Ладно заяц тут. Мне как-то попалась навстречу газель, на крыше здоровенная пантера была плюшевая», — рассказал ещё один челябинец.
Отметим, что встречать плюшевых зверей в самых неожиданных местах приходится не только челябинцам: ранее большую мягкую панду на задней части мусоровоза заметили жители Кургана.
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