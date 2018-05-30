Плюшевый заяц на дорожной технике стал поводом для шуток среди челябинцев

Плюшевый заяц, сидящий на прицепе дорожной техники, позабавил жителей Челябинска, фотографией горожане поделились в соцсети.

Автор снимка предложил участникам обсуждения высказать свои версии назначения мягкой игрушки.

«Видимо за рулём водитель, который в душе ещё ребёнок и забыл убрать зайчика», — предположила одна из жительниц города.

«Чтобы люди не унывали, когда будут плестись за ним и пытаться обогнать», — заметил другой челябинец.

«Чтобы было понятно: Челябинск — не суровый город, а мягкий и пушистый, как этот зайчик», — в шутку высказала свою версию ещё одна участница обсуждения.

«Заяц следит за ходом работ», — пошутил другой комментатор.

«Ладно заяц тут. Мне как-то попалась навстречу газель, на крыше здоровенная пантера была плюшевая», — рассказал ещё один челябинец.

Отметим, что встречать плюшевых зверей в самых неожиданных местах приходится не только челябинцам: ранее большую мягкую панду на задней части мусоровоза заметили жители Кургана.