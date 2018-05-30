Топ-5 самых популярных марок автомобилей, на которых ездят тюменские чиновники 

Каждую весну народные избранники и госслужащие обязаны подавать декларацию о доходах, рассекречивая всё своё честно заработанное за предшествующий год. Первыми отчитались тюменские депутаты Госдумы, самый богатый из которых пополнил семейный бюджет на 17,7 миллиона рублей. Экс-губернатор нашего региона Владимир Якушев утверждает, что личных автомобилей у него нет, а за 2017 год он разбогател на 11 миллионов рублей. Сколько миллионов рублей заработал врио губернатора Тюменской области Александр Моор? Жмите на эту ссылку и удивляйтесь.
И если вы думаете, что все эти люди держат в гаражах исключительно шикарные дорогие машины, то это вовсе не так. Мы ещё раз детально изучили огромную кипу деклараций о доходах и готовы представить вам любопытный авторейтинг.
Топ-5 марок, которые выбирают бюджетники и губернаторы
На пятом месте по популярности — KIA Rio стоимостью 624 тысячи рублей*. На такой ездит заведующий сектором технической защиты информации главного управления специальных мероприятий Семён Горбунов, а также много других высокопоставленных госслужащих.
Четвёртую строчку занимает Mitsubishi Outlander, за который автодилеры просят 1,2 миллиона рублей. Эту иномарку, например, выбрал для себя начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности областного департамента агропромышленного комплекса Леонид Бакшеев.
Открывает тройку лидеров Toyota Land Cruiser за 2,4 миллиона рублей, который красуется в гараже у начальника Ишимского районного отдела Госохотуправления Михаила Елисеева. И не только у него.
Почётное второе место — у Ford Focus ценностью в 832 тысячи рублей. Этот автомобиль облюбовала начальник отдела по опеке и попечительству Ялуторовского и Ишиского районов областного департамента соцразвития Оксана Чикаренко.
Безоговорочный лидер — Toyota RAV4. Стоит такая машина 1,4 миллиона рублей, а среди её почитателей можно встретить начальника отдела градостроительной деятельности ГУСа Юлию Минину, ну и десяток других госслужащих и депутатов.
С машинами понятно. А что насчёт другого транспорта?
Чуть меньше, но тоже весьма популярны среди местных бюджетников и власть имущих, автомобили Opel Astra, Honda CR-V, Skoda Yeti, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Polo, Chevrolet Niva, Subaru Forester, Volvo XC 60 и даже Daewoo Nexia. А ещё, если заглянуть в декларации, можно отыскать и другие виды транспортных средств.
— У Александра Моора в собственности есть снегоход Yamaha, у вице-губернатора Сергея Сарычева — снегоболотоход Max и снегоход Arctic Cat. Мотоцикл Honda стоит в гараже начальника управления градостроительной политики Александра Фролова, мотовездеход IRBIS — у начальника управления департамента по физической культуре и спорту Сергея Вотинова, мотоцикл «Иж-Юпитер-5» — у главы областного МЧС Юрия Алёхина, а у заведующей сектором рыбоводства департамента агропромышленного комплекса Инны Козловой имеется собственная моторная лодка «Кайман», — говорится в документе.
*средняя стоимость нового автомобиля в минимальной комплектации.