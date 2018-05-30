По Владивостоку на велосипеде: где покататься в городе и насколько это безопасно

Одним из самых популярных летних видов спорта является велоспорт. Во Владивостоке живет огромное количество его последователей, которые, несмотря городской рельеф, выезжают на своих «железных конях» и справляются с любыми подъемами и спусками.

Как считают многие велосипедисты, главное иметь желание оседлать велосипед, тогда уж найти место — не проблема, для этого подходит любой парк, например, Покровский или Минный городок. Еще им нравится гонять по территориям баз отдыха. Однако часто велогонщиков можно встретить и на центральных улицах города и набережных: Спортивной гавани и Цесаревича.

По словам директора «Владивостокского экстрим-клуба» Александра Марамчина, хороших мест для велопрогулок как на горном, так и на шоссейном велосипеде во Владивостоке предостаточно. Для горного велосипеда много локаций есть на острове Русском и в районе завода «Варяг». Однако наилучшее место для велогонщиков в Приморье является полуостров Гамова.

«Туда мы иногда ездим группой из 3-4 человек. Приезжаем на несколько дней, для того чтобы только покататься. В Приморье это самое удачная локация для велосипедистов, ездящих на горных велосипедах», — добавляет Александр Марамчин.

Большинство горожан же считают, что одним из самых удобных мест для катания на любом велосипеде является кампус ДВФУ, где есть набережная, лесопарковая зона, и велодорожки. А если родители захотят покататься с ребенком в городе, то помимо кампуса им лучше всего подойдут городские парки или набережные.

Однако многое зависит от возраста ребенка и его велосипеда. Если ребенок достаточно взрослый и у него имеется хороший горный велосипед, то можно проехаться и по Русскому острову.

«В районе Поспелова на острове есть ровные тропы, которые сможет осилить ребенок на горном велосипеде. Однако в основном детям приобретают не дорогие велосипеды, на которых недостаточно пониженных передач, поэтому преодолеть некоторые подъемы будет достаточно сложно», — отмечает директор экстремального клуба.

При этом некоторые велосипедисты передвигаются по городу и на самом велосипеде.

«Обычно я передвигаюсь по городу на велосипеде. Частично это связано с экономией средств и времени. Точно могу сказать, что большинство водителей адекватно относятся к велосипедисту на дороге, но и сам велогонщик должен с пониманием относиться к автомобилистам», — рассказывает Александр Марамчин.

Однако чтобы обезопасить себя велосипедистам советует ездить в шлеме и помимо ПДД, соблюдать еще ряд правил. Если велосипедист движется с невысокой скоростью, то лучше держаться в крайней правой полосе. Необходимо также быть внимательным во время обгона автомобиля, который движется в пробке. Потому что водитель, находящийся в общем потоке, может не заметить, что его собираются обогнать.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Владивостоку, ездить на велосипеде по дорогам города можно, но есть и свои ограничения.

«Велосипедист может ездить по дорогам только после достижения 14-летнего возраста. Правила дорожного движения ужесточились, теперь велосипедист приравнивается к водителю любого другого транспортного средства. Ранее ДТП велосипеда и автомобиля приравнивалось к аварии машины и пешехода. Теперь водитель велосипеда приравнивается к водителю транспортного средства, он обязан знать и соблюдать ПДД. Велосипедист, который движется по автомобильной дороге, обязан надеть шлем, желательно добавить в экипировку наколенники и налокотники. При езде в темное время суток необходимо крепить на одежду светоотражающие элементы», — сообщили в ведомстве.

Самый простой велосипед можно купить за пять-шесть тысяч рублей. Дальше — больше. Разброс цен велик, но в целом это удовольствие в наше время не из дешевых. Специалисты советуют приобретать велосипед за сумму не менее 20 тысяч рублей.

«Я для себя определил, что хороший новый велосипед стоит не менее 20 тысяч. Покупать новый велосипед за более низкую цену я бы даже не советовал, — рекомендует директор одной из веломастерских города. — Сейчас очень много новых производителей велосипедов. Все они китайские. Это неплохо, бывает и качественный Китай, но нужно смотреть на детали. Если при производстве где-то сэкономили, то потом деталь, на которой сэкономили, будет постоянно тянуть деньги из кармана покупателя».

Однако для тех людей, которые не имеют своего «железного друга» на помощь приходят велопрокаты, которых во Владивостоке насчитывается несколько штук. Чаще всего люди берут велосипед в аренду на Русском острове или на набережной Спортивной гавани. К слову, приобщиться к велокультуре без собственного транспорта можно вполне бюджетно: 150 рублей в час, 500 рублей за день или 700 рублей за сутки аренды. Эти расценки действуют и на прокат детских велосипедов.