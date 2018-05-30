Пензенец пожаловался на нанесенную по бездорожью разметку

В Сети один из пензенцев поднял вопрос, касающийся ремонта городских дорог. Свое недовольство сложившейся ситуацией житель областного центра выразил в тематической группе «Черный список Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».

В пензенском микрорайоне Манчжурия водитель, выезжая от собственного дома, был, по его словам, «шокирован новой разметкой по старым ухабам». Горожанина интересовал вопрос, известно ли пензенским чиновникам о том, в каком состоянии находятся дороги и тротуары микрорайона.

«Нет ни дорог, ни тротуаров — один песок на обочине и ямы на дороге. Зачем было тратить бюджетные средства на краску, чтобы покрасить наше бездорожье», — написал Интернет-пользователь.

Один из подписчиков паблика предположил, что разметка временная и ее нанесли для того, чтобы привести разбитую дорогу в порядок. Однако эта версия единомышленников не нашла. Другой подписчик отметил, что нанесенная на разбитый асфальт разметка — белая, а не ярко-оранжевая.

«Живу тоже в Манчжурии и вчера тоже была удивлена новой разметке на ухабах», — оставила комментарий местная жительница.