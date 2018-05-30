Первый паром с мужевскими автомобилями уже сегодня прибудет в Приобье

Первый в эту навигацию паром «Победа» общества «Аганречтранс» забрал 16 машин из села Мужи Шурышкарского района и уже сегодня ночью, 30 мая, судно прибудет в Приобье. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили представители судоходной компании.

Первый паром ушел из Приобья на Мужи 28 мая в 22:00. Вчера, 29 мая, автомобили забрали из села на Приобье. Это было согласовано с местной администрацией, для того чтобы разгрузить транспортный поток и освободить часть мест для тех автомобилей, которые в мае должны были выйти из Салехарда.

Далее паромы «Победа» пойдут в Салехард по расписанию, они прибудет в окружную столицу 1 июня в 20:00. Из Приобья паром выйдет завтра утром, 31 мая. Следующие паромы компании будут курсировать по расписанию вслед за первым паромом.

Одним автолюбителям, которые должны были поехать на пароме в мае, частично перенесли дату выезда на начало июня. Тем же, кого не устроили сроки начала навигации, полностью вернули деньги. Всего была сдано около 30 процентов билетов. Сейчас мет на паромах нет до 20 июня.

Отметим, в эту навигацию «Аганречтранс» запустит три парома. Стоимость билетов для легковых машин варьируется от 12000 до 15700. Для грузовых — от 18 до 67 тыс.рублей.

Информацию, связанную с работой паромов, можно уточнить по телефону: 8 (3466) 25-14-14 (доб.1005).