Первые нарушители. Покровка официально стала пешеходной

В действие вступил народный контроль. О нововведениях на Большой Покровской рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в Facebook. Здесь же появились сообщения о нарушителях и пожелания, как улучшить ситуацию на пешеходной улице.

Первые видео появились днем. В обеденное время нижегородцы вышли на улицу и увидели, что ничего не изменилось. Наталье Зубакиной попались сразу два нарушителя.

— В 15:20 в районе Мытного рынка по Покровке весело катил очень ржавый фургончик «Газель». Радоваться пока нечему! Разве красивым знакам! — заметил Павел Плюснин

Нижегородцы раскритиковали и сам знак: запрещен проезд с 9:00 до 6:00. Не совсем понятно, как его трактовать. К тому же, судя по нему, легковым автомобилям проезд разрешен?

Ежедневная парковка на Покровке. Фотка сделана на днях, — прокоммментировал привычную картинку Олег Стариков . — Тут еще мало машин, обычно в три слоя все забито. И что удивительно — ни одного эвакуатора не работает.

— Начинание хорошее. Но хозяевам иномарок с московскими номерами надо как-то отдельно рассказывать, что на Покровке нельзя ездить и парковаться, — предположила Светлана Киреева

Впрочем, и нижегородцские знаки — не гарантия законопослушия. Марат Фатхуллин снял парковку прямо под знаками.