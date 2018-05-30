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Стала известна дата окончания ремонта старого Бельского моста
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Стала известна дата окончания ремонта старого Бельского моста 

Новости Рязани 15 минут назад
Фото: Новости Рязани
Фото: Мэрия Уфы  Глава Уфы Ирек Ялалов 28 мая посетил с инспекцией ремонтируемый Бельский мост. Сообщается, что ремонт моста будет закончен к концу июля, согласно имеющемуся ремонтному графику.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, на Бельском мосту вовсю кипит работа. Уже установлены новые деформационные швы на опорах №1 и 11. Во время работ специалисты выявили дополнительные проблемы в опоре №8: это дефекты опорных диафрагм пойменного пролетного строения. Сейчас они устраняются.
Сначала ремонтники установят под всеми главными балками новые опорные части, а затем смонтируют новый деформационный шов. Всего запланировано выполнить 25 видов работ, которые включают 5 технологических перерывов. Перерывы необходимы для того, чтобы бетон набрал прочность.
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