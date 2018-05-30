Во Владивостоке станут реже перекрывать центральные улицы города

Администрация Владивостока приняла решение об ограничении количества мероприятий с перекрытием центральных улиц города, сообщает PRIMPRESS. Причина — недовольство горожан и штрафы в размере 300 тысяч рублей.