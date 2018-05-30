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Во Владивостоке станут реже перекрывать центральные улицы города
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Во Владивостоке станут реже перекрывать центральные улицы города 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Администрация Владивостока приняла решение об ограничении количества мероприятий с перекрытием центральных улиц города, сообщает PRIMPRESS. Причина — недовольство горожан и штрафы в размере 300 тысяч рублей.
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