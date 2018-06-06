Муринский «узел» развяжут

Работы по обустройству развязки с КАД в Мурино начнутся в середине июня, несмотря на нерешенность некоторых вопросов с передачей участков земли под нужды строительства от частных собственников.

В Западном Мурино завершается подготовка к строительству дорожной развязки с КАД. Строительная техника должна выйти на площадку в середине июня. Об этом стало известно в ходе выездного рабочего заседания правительства Ленобласти.

«По заверению подрядчика — компании «Возрождение», 15 июня уже могут начаться работы по переустройству сетей с внутренней стороны участка и обустройство подъезда к внутреннему кольцу. Мы твердо уверены, что контракт будет выполнен вовремя и, возможно, ранее обозначенного срока», — сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин

Между тем, на совещании было отмечено, что на текущий момент полноценному старту работ мешают возникшие осложнения с передачей земель частных собственников под нужды строительства. Реализация проекта затрагивает 12 участков площадью в 4,6 га. В большинстве своем их владельцами являются девелоперы, занимающиеся жилым строительством, или близкие к ним структуры

Как рассказал председатель Дорожного комитета Юрий Запалатский , в настоящее время под государственные нужды передано пока только 5 из 12 участков. Сложности возникли с землями Рената Галиулина (владелец ООО «Недвижимость-Инвест» — прим. ред.), с которых и должно начаться строительство развязки и с участком бизнесмена Руслана Гайсина (основатель холдинга «Сити 78», по совместительству депутата областного ЗакСа — прим. ред.). Изначально с этими собственниками была договоренность, что ее они передадут по строительство развязки безвозмездно, но позже предприниматели передумали и хотят оплаты.

Как рассказал Михаил Москвин, на выкуп земли Рената Галиулина в правительстве Ленобласти чуть ранее смогли найти деньги. Это обойдется бюджету в 106 млн рублей. Несколько дней назад бизнесмен дал согласие на начало работ на его участке до оформления всех документов. С Русланом Гайсиным пока никаких договоренностей нет. Также как и денег на приобретение его земли.

«Ближайшая корректировка областного бюджета в июне. В нее уже не попасть. Следующая — в ноябре. Если придется выкупать участок, то производственные работы откладываются на значительное время. Мы надеемся, что этого не произойдет, собственник подойдет к вопросу ответственно и даст работать на своей земле», — подчеркнул Михаил Москвин, отметив, что Руслан Гайсин депутат и его действия должны быть сориентированы на запросы граждан, его избравших.

Генеральный директор ПО «Возрождение» Сергей Новиков признался, что для полноценной эффективной работы необходимы все участки, задействованные под строительство. «Нам нужно планировать наши действия. Работать только на одном участке нам сложно», — сообщил он.

Напомним, развязка с КАД — это второй этап развития транспортной доступности Мурино и Нового Девяткино. Первый — это «прокол» под Кольцевой автотрассой. Его строительство было профинансировано застройщиками, работающими в этой Локации. Транспортную развязку с КАД будут строить на деньги регионального и федерального бюджетов. Конкурс на возведение объекта в прошлом году выиграло ПО «Возрождение». Стоимость строительства составляет 775 млн рублей. Все работы по контракту должны быть завершены до конца 2020 года. Следующий этап развития транспортной доступности локации — строительство ТПУ «Девяткино». На прошедшем в конце мая этого года ПМЭФ правительством Ленобласти было подписано соглашение с инвестором — «Первой транспортной корпорацией» об участие в проекте на сумму 400 млн рублей.