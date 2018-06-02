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На развязках КАД ночью закроют сразу несколько съездов
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На развязках КАД ночью закроют сразу несколько съездов 

Ivyborg.ru 48 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
На развязках КАД в Петербурге в ночь на 3 и 4 июня продолжатся работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения с временным ограничением проезда.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 2 июня до 8:00 3 июня на развязке с Волхонским шоссе будет перекрыт съезд с внутреннего кольца в Петербург в сторону юго-западного таможенного поста.
С 23:00 3 июня до 6:00 4 июня закроют съезды с внутреннего кольца на проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро «Рыбацкое» и «Пролетарская».
Ремонтные работы на съездах будет проводить ООО СПК «Зелёный город», место огородят водоналивными барьерами. Водителей предупредят сообщениями на информационных табло, временными дорожные знаки и световыми сигнализацими.
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