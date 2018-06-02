На развязках КАД ночью закроют сразу несколько съездов

На развязках КАД в Петербурге в ночь на 3 и 4 июня продолжатся работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения с временным ограничением проезда.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 2 июня до 8:00 3 июня на развязке с Волхонским шоссе будет перекрыт съезд с внутреннего кольца в Петербург в сторону юго-западного таможенного поста.

С 23:00 3 июня до 6:00 4 июня закроют съезды с внутреннего кольца на проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро «Рыбацкое» и «Пролетарская».

Ремонтные работы на съездах будет проводить ООО СПК «Зелёный город», место огородят водоналивными барьерами. Водителей предупредят сообщениями на информационных табло, временными дорожные знаки и световыми сигнализацими.