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В июне начнется строительство съезда с КАД в Западное Мурино
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В июне начнется строительство съезда с КАД в Западное Мурино 

Ivyborg.ru 5 июня 2018
Фото: АСН-Инфо
АО «ПО „Возрождение“ заканчивает решение имущественных вопросов и завершает согласование выноса сетей с территории строительства муринской развязки. Техника выйдет на строительство в ближайшие дни.
Съезд с КАД в Западное Мурино — это ключевая развязка, элемент будущего западного обхода Мурино, контракт на строительство которой заключил ГКУ „Ленавтодор“ еще в декабре 2017 года с ПО „Возрождение“. Сумма контракта — 775 млн рублей, полная же стоимость объекта — 976 млн рублей.
Напомним, что территория, где будет проходить развязка развязка — очень сложная с точки зрения прохождения сетей и наличия собственников. Под ее строительство займут 12 земельных участков общей площадью 43 тысячи квадратных метров, из которых четыре только на период проведения работ. По предварительным данным все собственники передадут земли безвозмездно, кроме компании „Недвижимость-инвест“. Ее участок площадью 42 тысячи квадратных метров выкупят.
Подрядчик съезда ПО „Возрождение“ обещает начать реальные строительные работы уже 15 июня. Но это произойдет только на тех участках, где компания может работать.
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