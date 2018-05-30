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Художница разрисовала роскошный Pagani Zonda S
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Художница разрисовала роскошный Pagani Zonda S 

Auto.Today 44 минуты назад
Фото: Auto.Today
Модель Pagani Zonda S стала холстом для саудовской художницы Shalemar Sharbatly (Шалемар Шарбатли). Известная мастерица получила уникальную возможность продемонстрировать свои навыки на транспортном средстве с помощью кисти.
Окончательный вариант итальянского суперкара получил действительно впечатляющую окраску экстерьера. На пассажирской стороне Zonda S, Шарбатли использовала смесь красных, розовых, пурпурных, синих красок с эффектными брызгами желтого цвета, которые помогли изобразить конструкцию автомобиля. В это же время на стороне водителя основную роль сыграли оттенки синего и зеленого, что с некоторых ракурсов напоминают море. Краска была нанесена на пленку, покрывающую все внешние панели кузова. Шарбатли потребовалось четыре дня интенсивной работы, чтобы разрисовать машину и сотворить «произведение искусства, которое, кажется, показывает движение, когда оно находится перед тобой».
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