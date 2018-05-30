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Новая развязка на Автозаводе заработала в штатном режиме
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Новая развязка на Автозаводе заработала в штатном режиме 

nn.ru 33 минуты назад
Фото: nn.ru
Транспорт по кольцевой развязке уже ходил, но разметка была нанесена не полностью и отсутствовали светофоры. Автомобилисты могли ориентироваться только по знакам приоритета.
Теперь транспортный узел «доведен до ума», сообщили в администрации Автозаводского района. Развязку оборудовали светофорами, нанесение разметки закончили. Она начала работать в полном объеме.
Сейчас через кольцевую транспортную развязку в районе площади Киселева проходит путь трамваев маршрута № 8, троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 12, 14, автобусов маршрутов №№ 11, 31, 32, 40, 44, 63, 67, 68, 69, 75, 77, Т-40, Т-42, Т-46, Т-69, Т-97. С 1 июня через нее пойдут автобусы № 56.
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