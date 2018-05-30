Вместо клиентов к оренбуржцу в такси сели судебные приставы

Разыскиваемого за долги по алиментам оренбуржца нашли на работе.

Местный житель ранее скопил долги на 400 тыс. рублей и был объявлен в розыск. Судебные приставы установили, что должник работает таксистом. В результате он пошли на хитрость: выяснив название организации, они позвонили для заказа машины. Когда водитель прибыл в назначенное место к нему вышел пристав-исполнитель.

В отношении таксиста составлен административный протокол. Теперь оренбуржец обязан будет погасить долги, в противном случае ему грозит уголовного дело.