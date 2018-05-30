Хотел сделать селфи: следователи выясняют детали смерти подростка на опоре ЛЭП под Тольятти

В Самарской области проводят проверку по факту смерти ребенка на опоре ЛЭП. Тело погибшего 14-летнего мальчика обнаружили в селе Ташла Ставропольского района. Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

О смерти подростка рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, мальчик хотел сделать селфи, залез на вышку ЛЭП, не удержал равновесие и схватился за провод.

Удар тока оказался смертельным. Подросток скончался до приезда скорой помощи.