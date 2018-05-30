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Хотел сделать селфи: следователи выясняют детали смерти подростка на опоре ЛЭП под Тольятти
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Хотел сделать селфи: следователи выясняют детали смерти подростка на опоре ЛЭП под Тольятти 

63.ru 23 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самарской области проводят проверку по факту смерти ребенка на опоре ЛЭП. Тело погибшего 14-летнего мальчика обнаружили в селе Ташла Ставропольского района. Об этом 63.ru сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
О смерти подростка рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, мальчик хотел сделать селфи, залез на вышку ЛЭП, не удержал равновесие и схватился за провод.
Удар тока оказался смертельным. Подросток скончался до приезда скорой помощи.
— Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. По предварительной версии, произошел несчастный случай, — рассказала Елена Шкаева.
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