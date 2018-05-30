Авторос Шаман 8х8 смеется над G63 6×6 в новом тесте

«Необъятные просторы, отсутствие дорог и мороз, мороз, мороз» — вот что может подумать о России неподготовленный иностранец с благополучного Запада, и будет во многом прав. Поэтому вовсе неудивительно, что эти факторы оказали самое серьезное влияние на отечественную автоиндустрию, но, к счастью, не совсем «заморозили» ее.

Да, жизнь еще теплится, хотя и очень особенная, ведь только в России могло появиться на свет такое удивительное транспортное средство как Авторос Шаман 8х8 (или, как его завистливо называют иностранцы, Avtoros Shaman 8x8) — плавающий колесный вездеход на шинах низкого давления с колесной формулой 8х8, местом водителя точно посередине и максимальной скоростью 71 км/ч.

Выглядит как вполне достойный экземпляр для теста в лучшем в мире автомобильном телешоу Top Gear, не правда ли? Так подумали и на BBC, вручив одного такого всепроходца на «растерзание» Мэтту ле Блану (помните Джоуи из сериала «Друзья»). Вне всяких сомнений, Мэтт был поражен машиной, у которой больше осей, чем у гаргантюанского Mercedes-AMG G63 6x6. Да и по габаритам Шаман 8х8 будет покрупнее — 6.3 м в длину, 2.5 м в ширину.

С такими внешними данными Шаман 8х8 может запросто раздавить какой-нибудь Fiat и даже не заметить. Тем не менее, предназначение у него совсем другое — его стихия там, куда не доберется не то что легковушка, а даже тот же шестиколесный «Гелик», который, как выяснилось недавно, может запросто застрять в снегу. Впрочем, не только тундра является его единственным ареалом обитания — ширина вездехода позволяет ему передвигаться по дорогам общего пользования.

https://youtu.be/qTfS_IF_oPc Под капотом Авторос Шаман 8х8 трудится весьма скромный 3.0-литровый шестицилиндровый турбодизель Iveco, развивающий 170 лошадиных сил и потребляющий 22 литра «солярки» в не слишком сложной поездке. Топливный бак этого восьмиколесного вездехода из России вмещает 270 литров, так что путешествовать на одном «золотом» по деньгам полном баке можно довольно далеко. Маневренности машине добавляет технология руления всеми колесами.

Впрочем, Шаман и не создан для того, чтобы на нем экономили, ведь его стартовая цена составляет 8 950 000 рублей, а внутри все подготовлено для настоящего делового человека — все аккуратно, утилитарно (но не без изящества) и комфортно.