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В Курганской области на железнодорожных путях у станции Варгаши погиб мужчин
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В Курганской области на железнодорожных путях у станции Варгаши погиб мужчин 

45.ru 14 минут назад
Фото: 45.ru
Мужчина попытался перебежать пути, но не успел
Накануне утром на станции Варгаши Южно-Уральской железной дороги пассажирский поезд, который следовал из Адлера в Иркутск, задавил 50-летнего мужчину.
— Он пытался перебежать железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. Несмотря на экстренное торможение и сигналы большой громкости, которые подавал машинист, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Сейчас проводится доследственная проверка: опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, очевидцы, родственники погибшего, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. После будут приняты процессуальные решения.
В управлении напоминают о простых правилах, соблюдение которых может спасти жизнь.
железнодорожный транспорт — это объект повышенной опасности, поэтому необходимо переходить через железнодорожные пути только по мосту. Не пытайтесь сократить путь, подлезая под вагоны;
не переходите пути перед близко идущим поездом и не переходите пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда;
при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу;
соблюдайте правила безопасности на электрифицированных участках, не прикасайтесь сами и не позволяйте детям прикасаться к лежащим на земле электропроводам;
никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед идущим поездом.
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