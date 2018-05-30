В Курганской области на железнодорожных путях у станции Варгаши погиб мужчин

Мужчина попытался перебежать пути, но не успел

Накануне утром на станции Варгаши Южно-Уральской железной дороги пассажирский поезд, который следовал из Адлера в Иркутск, задавил 50-летнего мужчину.

— Он пытался перебежать железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. Несмотря на экстренное торможение и сигналы большой громкости, которые подавал машинист, наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР

Сейчас проводится доследственная проверка: опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, очевидцы, родственники погибшего, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. После будут приняты процессуальные решения.

В управлении напоминают о простых правилах, соблюдение которых может спасти жизнь.

железнодорожный транспорт — это объект повышенной опасности, поэтому необходимо переходить через железнодорожные пути только по мосту. Не пытайтесь сократить путь, подлезая под вагоны;

не переходите пути перед близко идущим поездом и не переходите пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда;

при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу;

соблюдайте правила безопасности на электрифицированных участках, не прикасайтесь сами и не позволяйте детям прикасаться к лежащим на земле электропроводам;

никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед идущим поездом.